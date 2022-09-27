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Общество

В Минтруде разъяснили трудовые права мобилизованных россиян

Глава Минтруда Антон Котяков продолжает отвечать на актуальные вопросы о трудовых правах мобилизованных граждан. Информация опубликована в официальном Telegram-канале министерства. 

Новые правила касаются всех работников?

Да. Правила касаются всех работающих по найму. Приостанавливаются: бессрочные и срочные трудовые договоры; бессрочные и срочные служебные контракты; договоры в период испытательного срока. 

Что будет с работниками, которые написали заявление на увольнение?

Даже если работник написал заявление об увольнении, но еще отрабатывал 2 недели, то действие его трудового договора также приостанавливается на период мобилизации. После завершения мобилизации он сможет вернуться в компанию ровно на тех же условиях.

Что делать, чтобы приостановить трудовой договор?

Работник должен принести повестку в кадры или направить ее копию для издания приказа работодателем. На основе приказа работник получает заработную плату за все отработанные, но еще не оплаченные дни, не дожидаясь даты выплаты зарплаты. Заключать дополнительное соглашение для приостановления трудового договора не требуется. 

Если работодатель успел издать приказ об увольнении, что делать?

Его необходимо отменить, издав приказ о приостановлении трудового договора.

Какие дополнительные трудовые гарантии есть у семей мобилизованных граждан?

Государственной Думой уже приняты поправки, которые вводят дополнительные трудовые гарантии для второго родителя ребенка до 14 лет. Таких родителей без их согласия нельзя будет привлечь к сверхурочным, к работе в выходные, праздничные дни или направить в командировку. Второй родитель также получит преимущественное право сохранения рабочего места в случае сокращений на предприятии.

Как оформить замену для работника, который был мобилизован?

Работодатель может взять на время мобилизации работника другого временного сотрудника – по срочному трудовому договору. 

Как оформлять в табеле отсутствие сотрудника в период мобилизации?

Работодатель самостоятельно выпускает приказ, которым вводит условное обозначение для маркировки отсутствия работника по мобилизации в табеле учета рабочего времени.

Будет ли период приостановки договора включен в трудовой стаж?

Да. Период приостановления трудового договора учитывается в стаже и для пенсионного, и для обязательного социального страхования.

Во время приостановки трудового договора работодателю необходимо выплачивать страховые взносы?

Нет. В период прохождения службы работодатель страховые взносы за сотрудника не уплачивает.

Как работодателю отражать в отчетности в ПФР сведения о мобилизованном работнике? 

Сведения о том, что трудовой договор приостановлен в связи с мобилизацией, необходимо будет подать в ПФР, чтобы этот период учитывался в стаже несмотря на то, что взносы работодателем не уплачиваются. При выплате пенсий финансирование таких периодов обеспечивается государством. Работодателю необходимо будет в режиме онлайн отразить изменения статуса работника в форме СЗВ-ТД, а по итогам года – в форме СЗВ-стаж.

Как мобилизация повлияет на рынок труда Псковской области, ответил ранее эксперт

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