Как мобилизация повлияет на рынок труда Псковской области, ответил эксперт

15:03, 27 сентября 2022, ПАИ

Изменит ли частичная мобилизация ситуацию на рынке труда, ответил главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

Сегодня в Псковской области открыто почти 5 тысяч вакансий, при этом конкуренция среди соискателей составляет 3-4 резюме на место. Ряд профессиональных сфер испытывают кадровый голод, среди них – рабочий персонал, строительство, медицина, производство, добыча сырья, продажи и другие.

«Рынок труда в марте-апреле уже проживал подобное состояние, вызванное началом проведения СВО и санкционным давлением, поэтому, скорее всего, мы увидим краткосрочное падение вакансий, сопоставимое с периодом начала весны. Вместе с этим среди работодателей и соискателей никто не сталкивался с ситуациями, вызванными частичной мобилизации. В пользу этого сценария можно отнести лишь то, как рынок труда пережил пандемию и события конца зимы – падения и достаточно быстрого восстановления», — отмечается в сообщении.

В течение ближайших месяцев может случиться снижение числа открытых вакансий по причине полной перестройки работы HR-отделов в новых условиях частичной мобилизации. Иными словами, HR-функция вновь вошла в зону стремительной трансформации, в которой подбор новых людей - далеко не первоочередная задача. «В этой связи какое-то время будет не до новых вакансий и не до подбора как такового. Насколько затянется этот период, в первую очередь, будет зависеть от интенсивности, рациональности, наличия четкой нормативной базы организации частичной мобилизации со стороны властей», — передает эксперт.

На фоне возможного сокращения числа вакансий конкуренция за рабочее место останется на текущем уровне — 5-6 человек на место в целом по стране. «При этом, если смотреть на отрасли, розничная торговля – ключевой участник рынка труда в плане массового найма – продолжит подбор в сохраняющихся условиях высокой текучести кадров. В нефтегазовой и остальных сырьевых отраслях – санкционное давление, скорее всего, будет еще сильнее. Но объем трудовых ресурсов, занятых в них, к счастью, не так велик, чтобы иметь большое влияние на рынок труда. Транспортная и логистическая отрасли продолжат активно развиваться за счет параллельного импорта и люди там тоже будут нужны», — заметила Наталья Данина

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