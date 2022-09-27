Как мобилизация повлияет на рынок труда Псковской области, ответил эксперт
Изменит ли частичная мобилизация ситуацию на рынке труда, ответил главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.
Сегодня в Псковской области открыто почти 5 тысяч вакансий, при этом конкуренция среди соискателей составляет 3-4 резюме на место. Ряд профессиональных сфер испытывают кадровый голод, среди них – рабочий персонал, строительство, медицина, производство, добыча сырья, продажи и другие.
«Рынок труда в марте-апреле уже проживал подобное состояние, вызванное началом проведения СВО и санкционным давлением, поэтому, скорее всего, мы увидим краткосрочное падение вакансий, сопоставимое с периодом начала весны. Вместе с этим среди работодателей и соискателей никто не сталкивался с ситуациями, вызванными частичной мобилизации. В пользу этого сценария можно отнести лишь то, как рынок труда пережил пандемию и события конца зимы – падения и достаточно быстрого восстановления», — отмечается в сообщении.
В течение ближайших месяцев может случиться снижение числа открытых вакансий по причине полной перестройки работы HR-отделов в новых условиях частичной мобилизации. Иными словами, HR-функция вновь вошла в зону стремительной трансформации, в которой подбор новых людей - далеко не первоочередная задача. «В этой связи какое-то время будет не до новых вакансий и не до подбора как такового. Насколько затянется этот период, в первую очередь, будет зависеть от интенсивности, рациональности, наличия четкой нормативной базы организации частичной мобилизации со стороны властей», — передает эксперт.
На фоне возможного сокращения числа вакансий конкуренция за рабочее место останется на текущем уровне — 5-6 человек на место в целом по стране. «При этом, если смотреть на отрасли, розничная торговля – ключевой участник рынка труда в плане массового найма – продолжит подбор в сохраняющихся условиях высокой текучести кадров. В нефтегазовой и остальных сырьевых отраслях – санкционное давление, скорее всего, будет еще сильнее. Но объем трудовых ресурсов, занятых в них, к счастью, не так велик, чтобы иметь большое влияние на рынок труда. Транспортная и логистическая отрасли продолжат активно развиваться за счет параллельного импорта и люди там тоже будут нужны», — заметила Наталья Данина
Напомним, что hh.ru является крупнейшей платформой онлайн-рекрутинга в России.