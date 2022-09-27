К Земле прибыла ударная волна с высокой плотностью - астрономы

16:21, 27 сентября 2022, ПАИ

Ударная волна высокой плотности прибыла на Землю сегодня около 4:00. В связи с этим грядущей ночью могут быть яркие северные сияния в средних широтах. Об этом сообщает группа «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» в соцсети «ВКонтакте».

«Космические спутники начали фиксировать возрастание плотности солнечного ветра в полночь по мск времени. Пик значений солнечного потока был достигнут в 3:50, когда плотность достигла 92 частиц на кубический сантиметр! Сразу же после ударной волны индекс BZ, отвечающий за наличие сияний, «рухнул» в южную часть графика. Это и стало поводом для развития умеренной геомагнитной бури G2 в утренние часы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергия, которая выделилась посредством прохождения высокой плотности, скоро высвободится в атмосферу Земли и приведёт к развитию магнитной бури и, как следствие - к появлению ярких полярных сияний.