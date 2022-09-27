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Общество

Среднеобластной уровень заболеваемости COVID-19 превышен в 12 районах

2003 случая коронавирусной инфекции (322,93 на 100 тысяч населения) зарегистрировали в Псковской области за прошедшую неделю. Это на 2,4 % больше, чем на предыдущей неделе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. 

По клинической форме: ОРВИ – 1971 случай, или 98,4 % от общего числа случаев, пневмония – 32 случая, или 1,6 %. При этом охват тестированием уменьшился за неделю с 303,2 до 280,02 на 100 тысяч населения.

Отмечается, что среди заболевших на прошедшей неделе 11,9 % детей до 18 лет и 88,1 % взрослых. Количество заболевших взрослых увеличилось на 7,3 %, детей до 18 лет – уменьшилось на 23,4 %.

По сравнению с предыдущей неделей рост заболеваемости на 100 тысяч населения отмечается в 15 муниципальных образованиях: Бежаницкий, Дедовичский, Красногородский, Куньинский, Локнянский, Островский, Палкинский, Плюсский, Порховский, Псковский, Пушкиногорский, Пыталовский, Стругокрасненский, Усвятский районы, Великие Луки, в том числе в 2 и более раз в 4 районах: Бежаницкий, Куньинский, Стругокрасненский, Усвятский.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в 12 муниципальных образованиях: Пыталовский, Пушкиногорский, Плюсский, Стругокрасненский, Невельский, Островский, Красногородский, Палкинский, Порховский, Новоржевский, Опочецкий районы, Псков, в том числе в 1,5 раза и более в 6 районах: Пыталовский, Пушкиногорский, Плюсский, Стругокрасненский, Невельский, Островский.

В  Пскове за неделю зарегистрировали 789 случаев, или 39,4 % от общего количества заболевших, заболеваемость составила 376,74 на 100 тысяч населения.

В Великих Луках за неделю зарегистрировали 146 случаев, заболеваемость - 161,35 на 100 тысыяч населения.

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