Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Школьники посетили первое профориентационное мероприятие национального парка «Себежский»

На встречу пришли молодые учёные-ихтиологи из МГУ. Фото Призыв

В Себежском районе прошло первое профориентационное мероприятие Национального парка «Себежский» и отдела образования администрации Себежского района с учащимися школ. Об этом рассказала корреспондент газеты «Призыв».

«Ихтиология пахнет утренним бризом, рассветами, или восходами, или закатами, или туманами. Кто захочет связать свою жизнь с этой уникальной наукой, получит массу хороших впечатлений», - именно такие слова, произнесённые одним из учёных - исследователей, остались навсегда в сердцах участников встречи.

На встрече присутствовали учащиеся старших классов Себежской средней и основной школ, представители Национального парка, ученые-исследователи ихтиологического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, которые работают сейчас в Национальном парке, представители СМИ района и области.

Сергей Везовитов, начальник отдела образования администрации района, выразил надежду, что это только первая встреча в рамках профессиональной ориентации учащихся: «Работа в заданном направлении будет продолжаться. В район приезжают интересные, по-настоящему увлеченные своей работой люди, которые всегда с удовольствием подробно расскажут о том, чем они занимаются и как важно, чтобы начатое дело продолжали молодые люди. Наука не так скучна и монотонна, как это может показаться. В каждом деле есть интересные и увлекательные моменты».

Надежда Подоплекина, директор Национального парка «Себежский», кратко рассказала собравшимся о том, какая научно-исследовательская работа ведется в Национальном парке, как много приезжает сюда интересных людей, с кем в настоящее время сотрудничает организация.

На встрече перед учениками, будущими потенциальными студентами, выступил ведущий инженер кафедры ихтиологии биофака МГУ Евгений Пивоваров. Он интересно и увлеченно рассказал ребятам, как он стал ихтиологом, что это за наука и каковы её основные направления, какая исследовательская работа проводится в настоящее время в Себежском Национальном парке.

Научный сотрудник Национального парка Владимир Хохряков поведал о своём пути в профессию, и ещё о том, чем пахнет ихтиология, есть ли уши у рыб, как определить их возраст, об особенностях Себежских озёр, о связи почвоведения, геохимии и других наук с ихтиологией. Собравшиеся узнали о важных исследованиях, которые проводятся в парке, чем интересна и увлекательна работа биолога, какую помощь оказывают современные методы обработки данных, о рабочем дне учёных, который длится с 6.00 до 23.00.

Ребята задавали вопросы, встреча затянулась чуть дольше, чем рассчитывали организаторы, но было до такой степени интересно, что расходиться не хотелось. Как отличить след волка от собаки? В каких частях России проводят исследования учёные? Можно ли сейчас реализовать свой школьный проект? На какую тему? Чем дольше длилось общение - тем больше возникало вопросов.

После окончания встречи некоторые молодые люди остались с целью участия в исследованиях и реализации собственного проекта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

27 сентября 2022

В Палкинском районе провели молебен у установленного на частном подворье молельного креста
27 сентября 2022

Школьники посетили первое профориентационное мероприятие национального парка «Себежский»

27 сентября 2022

Среднеобластной уровень заболеваемости COVID-19 превышен в 12 районах
27 сентября 2022

Перед новым главой Гдовского района поставили задачи на перспективу
27 сентября 2022

Нужно ли делать УЗИ новорождённым, объяснили псковские медики
27 сентября 2022

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла почти на 15%
27 сентября 2022

Скончался известный певец Борис Моисеев
27 сентября 2022

Услугу «Антиповестка» предлагают псковичам мошенники

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...