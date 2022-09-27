Школьники посетили первое профориентационное мероприятие национального парка «Себежский»

18:24, 27 сентября 2022, ПАИ

В Себежском районе прошло первое профориентационное мероприятие Национального парка «Себежский» и отдела образования администрации Себежского района с учащимися школ. Об этом рассказала корреспондент газеты «Призыв».

«Ихтиология пахнет утренним бризом, рассветами, или восходами, или закатами, или туманами. Кто захочет связать свою жизнь с этой уникальной наукой, получит массу хороших впечатлений», - именно такие слова, произнесённые одним из учёных - исследователей, остались навсегда в сердцах участников встречи.



На встрече присутствовали учащиеся старших классов Себежской средней и основной школ, представители Национального парка, ученые-исследователи ихтиологического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, которые работают сейчас в Национальном парке, представители СМИ района и области.



Сергей Везовитов, начальник отдела образования администрации района, выразил надежду, что это только первая встреча в рамках профессиональной ориентации учащихся: «Работа в заданном направлении будет продолжаться. В район приезжают интересные, по-настоящему увлеченные своей работой люди, которые всегда с удовольствием подробно расскажут о том, чем они занимаются и как важно, чтобы начатое дело продолжали молодые люди. Наука не так скучна и монотонна, как это может показаться. В каждом деле есть интересные и увлекательные моменты».



Надежда Подоплекина, директор Национального парка «Себежский», кратко рассказала собравшимся о том, какая научно-исследовательская работа ведется в Национальном парке, как много приезжает сюда интересных людей, с кем в настоящее время сотрудничает организация.



На встрече перед учениками, будущими потенциальными студентами, выступил ведущий инженер кафедры ихтиологии биофака МГУ Евгений Пивоваров. Он интересно и увлеченно рассказал ребятам, как он стал ихтиологом, что это за наука и каковы её основные направления, какая исследовательская работа проводится в настоящее время в Себежском Национальном парке.



Научный сотрудник Национального парка Владимир Хохряков поведал о своём пути в профессию, и ещё о том, чем пахнет ихтиология, есть ли уши у рыб, как определить их возраст, об особенностях Себежских озёр, о связи почвоведения, геохимии и других наук с ихтиологией. Собравшиеся узнали о важных исследованиях, которые проводятся в парке, чем интересна и увлекательна работа биолога, какую помощь оказывают современные методы обработки данных, о рабочем дне учёных, который длится с 6.00 до 23.00.



Ребята задавали вопросы, встреча затянулась чуть дольше, чем рассчитывали организаторы, но было до такой степени интересно, что расходиться не хотелось. Как отличить след волка от собаки? В каких частях России проводят исследования учёные? Можно ли сейчас реализовать свой школьный проект? На какую тему? Чем дольше длилось общение - тем больше возникало вопросов.



После окончания встречи некоторые молодые люди остались с целью участия в исследованиях и реализации собственного проекта.