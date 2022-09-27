В Великих Луках собирают гуманитарку для жителей Бериславского района и российских военнослужащих на Украине

23:02, 27 сентября 2022, ПАИ

В Великих Луках объявлен сбор гуманитарной помощи российским военнослужащим и жителям Бериславского района. Об этом сообщил корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Союз десантников Псковской области совместно с Центром добровольчества города Великие Луки при поддержке администрации города объявляет сбор гуманитарного груза, предназначенного для военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации, которые участвуют в специальной военной операции по защите Донбасса, а также для мирного населения Бериславского района.

Основная цель сбора – поддержать моральный и боевой дух военнослужащих, которые участвуют в специальной операции на территории Украины, а также оказать помощь жителям Бериславского района.

Пункт сбора помощи находится в центре добровольчества (улица Дружбы, 31).



СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ:

– продукты с длительным сроком хранения и с действительным сроком годности;

– детское питание (молочные и безмолочные смеси для детей от 0 до 3 лет, каши, овощные и фруктовые пюре, чай детский, соки, морсы, компоты, вода);

– пластиковая посуда (в т. ч. детская посуда и столовые приборы, бутылочки и поильники);

– товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров от 0 до 6 лет, впитывающие детские пелёнки, присыпка, влажные салфетки);

– постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное бельё, полотенца, резиновые тапочки);

– средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щётки, гель для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки);

– бытовая техника (электрочайники, небольшие холодильники, микроволновки, бытовые удлинители);

– тёплая одежда и обувь для взрослых и детей (куртки, свитеры, брюки, носки, обувь и т. д.);

– бытовая химия (стиральный порошок/гель, кондиционер для белья, чистящие средства, жидкое средство для мытья посуды, хозяйственное мыло);

– тёплая одежда и обувь для взрослых и детей;

– канцелярские принадлежности;

– строительные материалы и инструменты (доски, цемент, утеплитель, OSB-плиты, мебельные щиты, ДСП, ДВП, крепёжные изделия).



ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ:

– мыло, шампунь;

– крем для рук;

– зубная паста;

– зубная щётка;

– влажные салфетки, можно полотенца;

– кофе быстрорастворимый;

– чай в пакетиках;

– конфеты;

– печенье;

– сгущёнка;

– пряники;

– шоколад;

– вафли;

– кусковой сахар (рафинад);

– рисунки, письма, открытки своими руками для военнослужащих;

– компрессионное термобельё и флисовое бельё;

– носки тёплые, нижнее бельё;

– плащ-палатка, дождевик, пончо;

– резиновые сапоги;

– шнурки длинные и короткие;

– туристический коврик (пенка, каремат).

Организаторы обращают внимание, что необходимо чётко придерживаться списка необходимого, чтобы минимизировать время на сортировку гуманитарного груза.

Также можно перевести средства на расчётный счёт (банковские реквизиты можно спросить в редакции по адресу ул. Дружбы, д. 31, 7-й этаж или в личных сообщениях группы).

«Мы понимаем, как непросто сейчас всем, кто находится на передовой, как много граждан Донбасса осталось без крова и средств к существованию, как важно поддержать людей и помочь им наладить мирную жизнь. Заранее благодарим вас за участие в этом благородном деле!» – отметили организаторы.