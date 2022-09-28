Финал Кубка России по автоспорту пройдёт в Псковской области

09:59, 28 сентября 2022, ПАИ

Масштабное спортивное событие ждет Псковскую область в эти выходные, 1 и 2 октября. Финальный этап кубка России, финал Кубка Содружества «Трофей Александра Невского» и 2-й этап чемпионата Республики Беларусь по ралли «Уралхим Пушкинские Горы – 2022». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автомобильного спорта Псковской области.

На финальный этап подали заявки 60 участников из различных регионов России. Среди них один из лучших гонщиков страны и участник ралли-марафона «Шелковый путь» Дмитрий Воронов и его штурман Леонид Кошукало, победители прошлого этапа кубка, проходившего в Опочке, Александр Осипов и Виктор Позерн. Состав номинации «Наша классика» пополнился заявками псковича Павла Захарченко и штурмана великолучанина Бориса Бадещенкова, а также женского экипажа в составе Ольги Стебиховой и Полины Лучун.

В этом году гонка пройдет в течение двух дней. В первый день участники преодолеют 4 специальных участка в Новоржевском и Опочецком районах, во второй зрители смогут увидеть еще 5 специальных участков в Бежаницком, Новоржевском и Опочецком районах.

А 1 октября в 12.00 перед Научно-культурным центром Пушкинского заповедника жителей и гостей Пушкинских Гор ждет открытие финального этапа, на котором выступит уникальный в своем роде коллектив StarBand, отметили организаторы. «Приглашаем всех любителей ралли, а также просто зрителей провести эти выходные и насладиться золотой осенью вместе с ралли «Уралхим Пушкинские Горы – 2022», - говорится в сообщении.