До 13 градусов тепла ожидается 28 сентября в Пскове
Облачная с прояснениями погода и небольшой дождь прогнозируются в Псковской области 28 сентября, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Температура воздуха днём составит +9…+14, ночью: +2…+7 градусов. Будет дуть ветер восточных направлений, умеренный.
В Пскове существенных осадков не ожидается, температура днем составит +11…+13, ночью: +5…+7 градусов.
В Великих Луках днем тоже без существенных осадков, ночью пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до 11-13 градусов, ночью будет +3…+5.
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