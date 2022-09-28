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Культура

Всероссийская конференция о наследии Петровской эпохи пройдёт в Великих Луках

Всероссийская научно-практическая конференция «Наследие Петра Великого в регионах России и современность» пройдет в Великих Луках с 13 по 14 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города.

В центре внимания будут вопросы: Петровская эпоха в регионах России (события, факты, процессы); историко-культурное наследие Петровской эпохи в регионах России: проблемы сохранения, изучения и популяризации; образ Петра I в русской истории и культуре: региональный контекст; влияние петровских преобразований на развитие регионов России (история и современность).

В работе конференции примут участие ученые, краеведы, преподаватели образовательных учреждений, специалисты музейного, архивного и библиотечного дела, представители государственных, муниципальных и общественных организаций из Санкт-Петербурга, Пензы, Омска, Владимира, Челябинска, Воронежа, Вышнего Волочка, Сестрорецка, Архангельска, Москвы, Пскова и других городов.

Организаторами конференции выступают Союз краеведов России, комитет по культуре Псковской области, комитет культуры администрации города Великие Луки, Центральная городская библиотека имени М. И. Семевского, Великолукское городское краеведческое общество, общественный совет по вопросам историко-культурного наследия города Великие Луки.

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