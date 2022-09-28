Вылет самолёта Москва – Псков вновь перенесли
Самолёт по маршруту Москва - Псков, вылет которого по штатному расписанию был запланирован на 8:00, перенесли на 11:10. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор международного аэропорта имени княгини Ольги Артем Тарасов.
По его словам, авиарейс задержан по техническим причинам. Возможно, вылет перенесут и на более поздние сроки.
Напомним, вчера самолёт по маршруту Москва - Псков вылетел из столицы в 13:55 после шести часов ожидания.
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