Миллиардную поправку в бюджет согласовал профильный комитет областного Собрания

12:06, 28 сентября 2022, ПАИ

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике провёл первое после парламентских каникул заседание. Депутаты обсудили профильные вопросы сентябрьской сессии, ключевым из которых председатель комитета Александр Братчиков назвал подготовленные областным правительством изменения в бюджет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Обновлённые параметры озвучила вице-губернатор, председатель комитета по финансам Татьяна Баринова – за счёт безвозмездных поступлений из федерального бюджета доходы региона увеличиваются на 1 млрд 115 млн 536 тысяч рублей, на такую же цифру вырастут и расходы. В годовом исчислении доходы областного бюджета составят 51 млрд 685 млн 208 тысяч рублей, расходы - 55 млрд 909 млн 691 рубль.

Александр Братчиков отдельно обратил внимание на самые финансовоёмкие поправки: областной дорожный фонд увеличивается более чем на 1,2 млрд рублей, при этом в бюджете значительно уменьшены расходы на социальную сферу.

«Это уменьшение связано исключительно с перераспределением средств, - подчеркнул вице-спикер. – Деньги на выплату социальных доплат к пенсии будут проходить не через бюджет области, а непосредственно через Пенсионный фонд».

Согласно заключению Счётной палаты, прокуратуры и правового управления Собрания обновлённые параметры областного бюджета, включая размер дефицита, соответствуют требованиям Бюджетного кодекса РФ.

Комитет рекомендовал принять предложенный законопроект. Единогласную поддержку депутатов получили две законодательные инициативы, расширяющие меры социальной поддержки многодетных семей.

Законопроект, предлагающий компенсировать детям из многодетных семей стоимость обучения по программам среднего профессионального образования, представил председатель комитета по образованию областного правительства Андрей Ермаков. Руководитель исполнительного органа пояснил, что детям из малоимущих семей обучение будет оплачиваться в полном объёме, для многодетных семей с более высокими доходами компенсация составит половину стоимости обучения. Обязательным условием является очная форма обучения. Компенсация предоставляется каждому ребёнку из многодетной семьи однократно при прохождении обучения впервые.

«Компенсация предусмотрена на весь срок обучения?» - уточнил у докладчика Александр Братчиков и получил утвердительный ответ.

Директор великолукской гимназии, депутат Татьяна Фомченкова поддержала законопроект, отметив, что решение давно ожидаемо жителями области. «Ко мне на приёме граждан обращалась многодетная семья, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации. Вынуждена констатировать, что ребёнок тогда так и не поступил. Компенсация профессионального обучения – точечная и очень важная мера поддержки», - сказала руководитель образовательного учреждения.

Эту позицию раздели все члены комитета, Александр Братчиков поблагодарил коллег из исполнительной власти за инициативу.

Ещё один законопроект социальной направленности, который единогласно поддержали депутаты, касался расширения возможностей использования регионального материнского капитала. Речь идёт об увеличении с 40 до 70 тысяч рублей суммы, которую многодетная семья может потратить на покупку газового оборудования при догазификации домовладения. Размер возможного увеличения расходов областного бюджета на выплату маткапитала в случае, если за получением средств на покупку газового оборудования обратятся все получившие такое право семьи, может составить 11,9 млн рублей. Эти деньги заложены в бюджете.

Также бюджетный комитет поддержал законодательную инициативу сенатора от Псковской области Андрея Турчка – проект федерального закона предлагает включить оплату услуг связи в действующий перечень мер поддержки добровольцев и волонтеров, установив, что этот доход не облагается налогом.