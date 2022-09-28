«Письмо солдату» написали красногородские школьники

13:18, 28 сентября 2022, ПАИ

Первоклассники Красногородской школы-интерната «Агрошкола» приняли участие в акции «Письмо солдату». Об этом сообщает районная газета «Заря».

Ребята едва умеют писать, но у них было огромное желание принять участие в этой акции.

«Буквально несколько слов и рисунки - вот что отправляют солдатам самые юные воспитанники интерната. Будущими защитниками Родины видят себя мальчики во взрослой жизни», - рассказали в школе-интернате.