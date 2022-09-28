Минцифры подготовило законопроект по спам-звонкам

16:02, 28 сентября 2022, ПАИ

Минцифры РФ подготовило законопроект по спам-звонкам, согласно которому у компаний будет лимит на рекламные звонки абонентам. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев.

«Мы подготовили отдельный законопроект по спам-звонкам. У компаний будет лимит на рекламные звонки абонентам. Предполагается, что, если будут звонки сверх этой нормы, наступит ответственность», - приводит слова Шадаева РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ожидается, что этот законопроект будет внесен в рамках предстоящей сессии.

