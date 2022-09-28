Директор псковского музея вошла в совет премии «Золотой Трезини»

16:17, 28 сентября 2022, ПАИ

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова присоединилась к экспертам международного совета архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». Об этом сообщает Telegram-канал музея.

«Золотой Трезини» – международная премия для архитекторов, реставраторов, дизайнеров, театральных художников и студентов архитектурных специальностей. Премия основана в 2018 году и названа в честь Доменико Трезини – первого архитектора Петербурга.

«Для меня большая честь стать экспертом столь высокой и уважаемой премии. Буду счастлива применить весь свой опыт музейного дела при оценке проектов», – сказала Светлана Мельникова.

Почетный председатель международного совета «Золотого Трезини» – президент Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.