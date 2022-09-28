Новые меры поддержки многодетных семей рассмотрел социальный комитет Собрания

16:16, 28 сентября 2022, ПАИ

Комитет по труду и социальной политике рассмотрел профильные проекты законов и постановлений сентябрьской сессии регионального парламента. Три из десяти вопросов повестки касались дополнительных мер социальной поддержки многодетных семей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Первую законодательную инициативу представил депутат Андрей Маковский, который предложил разрешить использовать средства регионального материнского капитала на покупку автомобиля. Парламентарий сослался на опыт Ульяновской области, подчеркнув, что, по его мнению, эта мера будет востребованной многодетными семьями.

«Инициатива хорошая, но есть ли арифметика, сколько денег потребуется?» - поинтересовался вице-спикер Армен Мнацаканян. Автор законодательной инициативы ответил, что прогнозировать количество рождённых в семьях третьих детей сложно, но, по его мнению, дополнительных бюджетных расходов предложенная мера не потребует.

С этим утверждением не согласились представители исполнительных органов, свою позицию они отразили в отрицательном заключении на законопроект. По словам заместителя начальника правового управления Ирины Степановой, если две тысячи получателей сертификата на маткапитал одновременно обратятся за выплатой, бюджету потребуется 200 млн рублей.

Заместитель председателя комитета по финансам Вера Киселёва, обозначая позицию финансистов, отметила, что в сложившихся экономических условиях регион должен сконцентрироваться на исполнении принятых расходных обязательств.

Заместитель председателя комитета по социальной защите Елена Фёдорова напомнила, что при установлении направлений использования регионального материнского капитала область ориентируется на федеральную практику – прежде всего это здоровье и улучшение жилищных условий семьи.

Опасения, что использование средств маткапитала на покупку автомобиля может иметь негативный эффект, также высказали и депутаты. Артур Гайдук предположил, что это может стать лёгкой схемой незаконного обналичивания материнского капитала, а Елена Даньшова обратила внимание на возможный рост кредитной нагрузки многодетных малоимущих семей. «За 100 тысяч приличный автомобиль не купишь, это значит, что семья возьмёт кредиты. Это мой аргумент, почему такой закон принимать не надо», - высказалась депутат.

Резюмировал обсуждение председатель комитета Игорь Дитрих, напомнив, что действующее законодательство даёт многодетным семьям право потратить средства материнского капитала на различные цели, и предложил стремиться к увеличению размера маткапитала, а не к его «распылению».

По результатам голосования комитет принял решение не поддерживать инициативу Андрея Маковского.

Альтернативный законопроект о расширении использования регионального маткапитала внёс губернатор. Глава региона предложил увеличить с 40 до 70 тысяч рублей сумму, которую многодетные семьи могут использовать на покупку газового оборудования.

Депутаты согласились с целесообразностью такой меры и попросили коллег из правительства накануне проведения «парламентского часа» по догазификации представить информацию об общих темпах её проведения в регионе. По словам представителя комитета по тарифам, из 12 910 одобренных заявок газ до границ участка подведён в 5439 домовладений, со входом в дом – 880. Подробный доклад прозвучит на сессии 29 сентября.

Ещё одну инициированную областным правительством меру социальной поддержки многодетных семей представил председатель комитета по образованию Андрей Ермаков. Речь идёт об установлении компенсации за платное очное обучение детей из многодетных семей по программам среднего профессионального образования.

Игорь Дитрих обратил внимание на тот факт, что данная льгота распространяется не только на малоимущие семьи, но и на семьи с более высоким доходом – для этой категории предлагается компенсировать 50% стоимости обучения.

«Впервые при установлении мер поддержки мы отказываемся от принципа нуждаемости», - с удовлетворением констатировал депутат и попросил разъяснений. Коллеги из правительства пояснили, что пошли на этот шаг по нескольким причинам: относительно небольшое количество возможных получателей данной льготы – на сегодня их 187 человек, задача по увеличению числа многодетных семей в регионе и запрос на подготовку специалистов по профессиям, востребованным на рынке труда.

Депутаты поддержали предложенный законопроект.

Кроме того, на заседании состоялась дискуссия по федеральной законодательной инициативе о внесении изменений в Семейный кодекс РФ. Игорь Дитрих кратко озвучил суть законопроекта – нововведения направлены на защиту семьи от необоснованного и избыточного вмешательства, в том числе в случаях изъятия ребёнка, и передал слово «практикам».

Региональный уполномоченный по правам ребёнка Наталия Соколова положительно оценила большинство предложенных поправок, прежде всего введение в законодательство самого понятия «семья» и новый порядок выплаты алиментов.

«Ещё одно нововведение, о котором мечтали все родители, – на момент нахождения детей с бабушками и дедушкам не надо писать разрешение. Это очень важно, потому что фиксируется традиция – мы все гостили или даже жили у своих бабушек и дедушек», - подчеркнула детский омбудсмен. Тем не менее Наталия Соколова отметила, что часть положений законопроекта, по её мнению, нуждаются в дополнительном обсуждении, в частности, речь идёт о критериях добропорядочности семьи и добросовестности родителей.

Эту позицию разделили и парламентарии. Игорь Дитрих предложил коллегам перейти к голосованию – члены комитета единогласно одобрили проект постановления о поддержке инициативы.