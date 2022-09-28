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Общество

Автомобиль передали новоржевскому ФАПу

Фото: газета «Земля новоржевская»

Новый автомобиль «Лада-Гранта» получила фельдшер выборского медпункта 27 сентября. Об этом сообщает районная газета «Земля Новоржевская».

Совместное решение об обеспечении транспортом сельского ФАПа, удалённого от районного центра, приняли главный врач Пушкиногорской межрайонной больницы Леонид Солонухин и заместитель главврача Новоржевского филиала больницы Татьяна Коновалова.

«Для меня это было немного неожиданным, но очень приятным событием. Конечно, это очень большая помощь, автомобиль поможет оперативнее перемещаться по большой обслуживаемой территории по вызовам, доставлять необходимые лекарства, а в случае крайней необходимости – доставить пациента в больницу. Машина укомплектована всем необходимым, работать теперь гораздо комфортнее», — сказала заведующая ФАПом Елена Вихрова.

Помимо штатной комплектации, для машины были закуплены зимняя резина и другие аксессуары.

В церемонии передачи нового автотранспорта приняли участие и. о. главного врача Пушкиногорской межрайонной больницы Константин Абрамов, заместитель главного врача по хозяйственной части Александр Горлов и врач-терапевт Новоржевского филиала Илья Пазуренко.

«Мы имели возможность получить большее количество транспорта для ФАПов, но среди фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов нашего района водительское удостоверение имеет только Елена Вихрова, а это было основным условием», — прокомментировала заместитель главврача Новоржевского филиала больницы Татьяна Коновалова.

Транспорт поступил в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здоровье» для повышения доступности медицинской помощи.

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