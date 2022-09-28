Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове заработал светофор на перекрёстке улиц Поземского и Ипподромной

Фото: «ВКонтакте»

Заработал светофор на перекрёстке улиц Поземского и Ипподромной. Режим работы изменился, сообщает паблик «Псков. За рулём».

На движение в главном направлении – по Поземского прямо – выделено 60 секунд, 20 секунд горит стрелка для поворота налево на Ипподромную.

При движении во второстепенном направлении – с Ипподромной прямо и налево – выделено немного времени, стрелка для поворота направо горит дольше.

Выезд от «Шведской горки» стал регулируемым. Перекрёсток перестал быть трёхсторонним. При движении с Ипподромной нужно учитывать возможный встречный транспорт со стороны бара: движение оттуда единичное, это коварный момент.

Люди и машины теперь не пересекаются, выделена обособленная фаза только для пешеходов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

28 сентября 2022

В Пскове заработал светофор на перекрёстке улиц Поземского и Ипподромной
28 сентября 2022

Минобороны открыло горячие линии для родственников мобилизованных граждан
28 сентября 2022

Горячая линия 122 получила высокую оценку работы от граждан различных регионов России
28 сентября 2022

ФОТОФАКТ В Кунье идёт строительство памятника патриарху всея Руси Тихону
28 сентября 2022

Псковичи могут попробовать свои силы в написании диктанта по книге Валентина Курбатова
28 сентября 2022

Куда перечислят денежное довольствие мобилизованным, рассказали эксперты

28 сентября 2022

Стильно одеваться в секонд-хендах научат псковскую молодёжь

28 сентября 2022

Стоимость проезда в автобусах изменится в Великих Луках


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...