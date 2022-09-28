В Пскове заработал светофор на перекрёстке улиц Поземского и Ипподромной

20:30, 28 сентября 2022, ПАИ

Заработал светофор на перекрёстке улиц Поземского и Ипподромной. Режим работы изменился, сообщает паблик «Псков. За рулём».

На движение в главном направлении – по Поземского прямо – выделено 60 секунд, 20 секунд горит стрелка для поворота налево на Ипподромную.

При движении во второстепенном направлении – с Ипподромной прямо и налево – выделено немного времени, стрелка для поворота направо горит дольше.

Выезд от «Шведской горки» стал регулируемым. Перекрёсток перестал быть трёхсторонним. При движении с Ипподромной нужно учитывать возможный встречный транспорт со стороны бара: движение оттуда единичное, это коварный момент.

Люди и машины теперь не пересекаются, выделена обособленная фаза только для пешеходов.