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Экономика

«Титан-Полимер» соответствует основным приоритетам развития промышленности и науки в РФ

Фото ПАИ

Инвестиционный проект группы компаний «Титан», реализуемый на территории ОЭЗ «Моглино» в Псковской области, соответствует основным приоритетам развития промышленности и науки в Российской Федерации. Об этом заявила генеральный директор АО «ГК «Титан» Ольга Тарасенко в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ 28 сентября.

Среди спикеров выступили заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, и. о. генерального директора АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Антон Яковлев, а также руководство группы компаний «Титан», в том числе генеральный директор АО «ГК «Титан» Ольга Тарасенко, заместитель генерального директора АО «ГК «Титан» по корпоративным коммуникациям Алина Рыбина и генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

В ходе пресс-конференции участники рассказали о статусе реализации инвестиционного проекта «Титан-Полимер», о важности и уникальности предприятия для Псковской области, о вкладе завода «Титан-Полимер» в импортозамещение, а также о реализованных социальных проектах.

Генеральный директор АО «ГК «Титан» Ольга Тарасенко рассказала, что группа компаний «Титан» на данный момент завершает строительство двух линий производства БОПЭТ-плёнки. Их мощность составит порядка 72 тыс. тонн в год. «Инвестиционный проект соответствует основным приоритетам развития промышленности и науки в Российской Федерации», – подчеркнула спикер и напомнила, что «Титан-Полимер» является импортозамещающим проектом.

По словам спикера, на территории России в настоящее время функционируют два производства БОПЭТ-плёнок, которые в год выпускают порядка 30-37 тыс. тонн продукции. «Чувствуется нехватка. Рынок БОПЭТ-плёнки в странах СНГ (включая РФ) – импортозависимый. К недостаткам импортного продукта относятся длительные сроки поставки и высокая стоимость логистики, поэтому потребители заинтересованы в новых отечественных производителях. Рассчитываем выйти на рынок с данной продукцией в этом году», – заявила Ольга Тарасенко.

Генеральный директор АО «ГК «Титан» также отметила, что новое производство активно участвует в процессах развития экономики Псковской области и сотрудничает с псковским бизнесом. «На сегодняшний день в кооперационных связях с заводом «Титан-Полимер» находится более 200 псковских компаний. В первую очередь это транспортно-логистические, охранные предприятия, предприятия питания, строительные компании», – добавила Ольга Тарасенко.

Руководитель компании отметила, что в дальнейших планах у группы компаний «Титан» реализация второй очереди проекта «Титан-Полимер». Это строительство производства ПЭТ-гранул и создание на базе предприятия научной базы для разработки инновационной отечественной полимерной продукции. В России в данный момент производства ПЭТ-гранул текстильного и плёночного назначения отсутствуют.

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