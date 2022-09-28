Президент Джо Байден во время выступления обратился к покойнику
Во время выступления на конференции Белого дома «Голод, питание и здоровье» Джо Байден попытался отыскать покойную конгрессвумен Джеки Валорски, которая в августе этого года погибла в автокатастрофе, сообщает Telegram телеканала «360°».
«Джеки, вы здесь? Где Джеки? — спросил он и добавил: — Она должна быть здесь».
В интернете американцы давно говорят о больших проблемах со здоровьем президента. Он уже пожимал руку невидимому собеседнику, а также прилюдно путал собственную жену с другой, называя ту «первой леди».
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