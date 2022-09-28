Президент Джо Байден во время выступления обратился к покойнику

23:02, 28 сентября 2022, ПАИ

Во время выступления на конференции Белого дома «Голод, питание и здоровье» Джо Байден попытался отыскать покойную конгрессвумен Джеки Валорски, которая в августе этого года погибла в автокатастрофе, сообщает Telegram телеканала «360°».

«Джеки, вы здесь? Где Джеки? — спросил он и добавил: — Она должна быть здесь».

В интернете американцы давно говорят о больших проблемах со здоровьем президента. Он уже пожимал руку невидимому собеседнику, а также прилюдно путал собственную жену с другой, называя ту «первой леди».