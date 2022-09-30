Блаженство под шляпкой: что ищут випы в псковском лесу

15:02, 30 сентября 2022, ПАИ

Заканчивается сентябрь, а это значит, что сейчас в самом разгаре грибной сезон. Любители и профессионалы ведут «тихую охоту». Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали, любят ли они грибы, собирают сами или покупают, а также поделились рецептами их приготовления.

Главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая

- Я люблю грибы с детства: папа у нас ходил за грибами, собирал белые и черные грузди, и я помню такие вкусные большие грибы соленые. Я не так часто хожу за грибами из-за того, что не всегда есть время. Покупаю грибы, люблю жарить, а также делать грибной суп и пирожки.

У меня позитивное отношение к грибам. Единственное, что, когда мы ходим в лес, я очень тщательно, щепетильно смотрю: есть у меня где-то в подкорке страх перед ядовитыми грибами. Поэтому я собираю только те, которые хорошо знаю. Из любимых – это лисички и белые грибы, и вот этот приятный хруст, кроме того что вкусно, еще какое-то эстетическое удовольствие.

На рынке не всегда покупаю: опасаюсь. Шампиньоны – понятно, они выращиваются в определенных условиях, а так покупаю где уверена. На сельских ярмарках понимаешь, что это люди из леса принесли грибы.

Доброволец поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Разумова

- Любим грибы, собираем. У меня вся семья - грибники. Мои родители живут, условно говоря, на хуторе: с трех сторон лес. С самого детства тоже можно сказать, что прожила в лесу до определенного времени. Поэтому с началом грибного сезона обязательно ходим в лес.

Готовим абсолютно разные вещи, начиная с какой-то жарки с картошечкой и заканчивая соленьями, маринованиями. Я прямо люблю лисички, хотя они считаются не очень благородными грибами. Собираем в Порховском районе, это рядом с Никандровой пустынью, там вообще такие нетронутые леса. Болота, ягоды, грибы – все что хочешь.

Главный врач Центра общественного здоровья Псковской области Мария Отраднова

- С грибами отношения с детства прекрасные, я очень люблю их собирать, очень люблю их есть. И в принципе, езжу сама, с друзьями, у нас есть несколько своих мест - это недалеко от города. Не то что фанаты, которые уходят за семь километров по лесу, мы так, в основном, чтобы это была лесная прогулка, и заодно собираем грибы.

В этому году печально, что их очень мало, но в принципе, может, в эти выходные удастся выбраться. Обычно я их и сушу, и замораживаю, жарю с картошкой – это самое прекрасное, что может быть своего рода.

Главврач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех

– Я готовить вообще не люблю, но грибы я люблю собирать. Это с детства, нас возили родители. Сейчас редко езжу в лес: машина у меня очень низкая – не проехать. Поэтому если только дети мои засобираются – я с ними вместе. Вот буквально вчера, в воскресенье мы были с внуками, ходили. Первый раз их вывезли. Но грибов мало. Собрали вот такие микроскопические лисички, но получили большое удовольствие.

У меня просто дача в Логозовичах, поэтому мы туда традиционно ездим, там хорошие места, хороший лес, красивый. Просто шикарнейшая погода была! Мы надышались, мы вообще получили удовольствие от всего: какая у нас прекрасная страна, какие у нас вообще просторы и сколько у нас всего хорошего, и как хочется, чтобы все было хорошо.

В свое время мы сушили грибы, у меня была сушильная штука, которую я потом продала, потому что электрическая плита у меня, а сушилку надо ставить на газ. И мариновали, и солили, и просто делали с картошкой, жарили. Все что угодно. Я очень люблю грибы, а самое главное – процесс люблю, собирать.

Заместитель начальника отдела по борьбе с преступлениями против личности и разыскной работе УМВД России по Псковской области - начальник отделения разыскной работы подполковник полиции Денис Михайлов

– Я очень позитивно отношусь к грибам, люблю их собирать, люблю их есть. Я вообще сам из Середки родом, там хожу собираю. Псковский, Гдовский районы, но уже давно там не был. Сейчас в районе Черняковиц собираю.

Любимые грибы, естественно, белые! Когда много грибов, мы на зиму заготавливаем. Отвариваем, по таким пакетикам небольшим, на кусочки режем, они уменьшаются в размере немножко – и в морозилку. Пробовал солить недавно, груздей набрал – как-то не очень получилось. Как-то мало в этом году грибов. Если пойдут – то попробую ещё раз. У меня мать сушит, если надо, сушеные мне дает. Но мне больше нравятся вот именно мороженые - они как свежие получаются, их размораживаешь – и готовь все что угодно: и салаты, и все что хочешь.

Все друзья, семья любят собирать, все любят есть грибы.