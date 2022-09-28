Россия срочно созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН

00:56, 29 сентября 2022, ПАИ

Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с подрывами нитей «Северного потока – 1» и «Северного потока – 2». Власти РФ заявили, что в результате диверсий, которые Генпрокуратура расценила как «акт международного терроризма», стране нанесён существенный экономический ущерб, передаёт деловое издание «Коммерсантъ».

В Кремле дали понять, что заинтересованными в выводе из строя морских трубопроводов могли быть США и Польша, в то время как Россия и Германия от этого только теряют.

Компания Nord Stream, оператор «Северного потока», сообщила о разрушении трёх ниток газопровода. Всё это произошло 26 сентября неподалёку от острова Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Информацию о ЧП подтвердила Шведская национальная сейсмическая сеть, которая зафиксировала в том районе мощные взрывы ночью и вечером.