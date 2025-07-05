Великолукский боксёр Шехов победил аргентинца Руиза

18:54, 05 июля 2025, ПАИ

Великолукский боксёр Мухаммад Шехов победил аргентинца Родриго Фабиана Руиза единогласным решением судей. Бой прошёл в Екатеринбурге на арене ДИВС в рамках большого международного вечера бокса от RCC сегодня, 5 июля, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Видео: RCC Boxing Promotions

«Уровень физической готовности Мухаммада не перестаёт удивлять. Все десять раундов он на живых ногах. В такую подвижную мишень аргентинец крайне редко бил точно. Даже загоняя Шехова в угол, выжать из этой ситуации что-то полезное Руиз не мог. Мухаммад умеет быстро сокращать и увеличивать дистанцию, когда ему это нужно», – отмечается в ТГ-канале.

В конце седьмого раунда Шехов заигрался и потерял концентрацию, почувствовав слабость со стороны Руиза. «В результате аргентинский панчер оформил нокдаун, но его достижения на этом закончились. Весь остальной поединок состоял из точных серий великолучанина. А в заключительном раунде Мухаммад ещё и вернул должок, оформив встречный нокдаун», – уточняется в ТГ-канале.

Мухаммад Шехов одерживает 17-ю победу и продлевает серию без поражений, поднимаясь на вторую строчку WBA.