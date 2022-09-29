В Псковской области пенсионер ушёл в лес и не вернулся
В Псковской области разыскивается 78-летний Койт Риитсаар. Об этом сообщает группа псковского поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
28 сентября он ушёл в лес из деревни Кислово и не вернулся.
Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, обрит налысо, глаза серые.
Пожилой мужчина был одет в тёмно-зелёную куртку, тёмные брюки, валенки, предположительно шапку, с собой взял корзинку.
Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят звонить по номеру мобильного телефона 8 800 700-54-52 или 112, либо 89251981719.
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