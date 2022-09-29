Володин поставил точку в вопросе о выезде военнообязанных за пределы РФ

08:27, 29 сентября 2022, ПАИ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал однозначный ответ на вопрос о выезде за границу россиян, состоящих на воинском учёте.

«На информационных ресурсах по этому поводу даются разъяснения, зачастую противоречащие друг другу. Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21). Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные», - написал политик в своем телеграм-канале.

Говоря о частичной мобилизации, он отметил, что власть старается решать проблемы, с которыми сейчас сталкиваются граждане.

«Много обращений по поводу мобилизации людей, имеющих возраст выше положенного. Военкоматы признают ошибки. Приводят всё в соответствие с нормативными документами», - добавил Вячеслав Володин.