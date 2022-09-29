Молодёжный патриотический форум «Мы помним» пройдёт в Пскове

11:46, 29 сентября 2022, ПАИ

Международный молодежный патриотический форум «Мы помним» пройдёт в период с 20 по 22 октября в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Организатор форума - АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области.

«Форум является уникальной коммуникативной площадкой, направленной на формирование новых форм и методов повышения уровня патриотического воспитания молодых людей, а также выработки механизма взаимодействия общественных объединений Российской Федерации, Республики Беларусь и Казахстана», - говорится в сообщении.

В рамках форума также запланировано проведение Всероссийского конкурса молодёжных проектов.

А его участниками станут более 100 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из числа лидеров патриотических объединений, педагогов истории, специалистов по работе с молодёжью.