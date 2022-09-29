До +14 градусов и дождь прогнозируют псковские синоптики 30 сентября
Облачная погода и небольшой дождь прогнозируются в Псковской области 30 сентября, сообщает Псковский гидрометцентр.
Температура воздуха днём составит +9…+14 градусов, ночью: +3…+8 градусов. Будет дуть ветер южных направлений, умеренный.
Атмосферное давление будет низким.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
29 сентября 2022
Вопрос о восстановлении дорожного покрытия после догазификации поднял псковский депутат