В Великих Луках начался ремонт дворов у многоэтажек

15:13, 29 сентября 2022, ПАИ

В Великих Луках начался ремонт дворов многоквартирных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Николай Козловский.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

- проезд Нелидовский, 3А,

- улица Мурманская, 2,

- проспект Октябрьский, 13 и 126,

- улица Шевченко, 13.

Кроме того, будут отремонтированы проезды к дворовым территориям по следующим адресам: набережная Лейтенанта Шмидта, 1, улицы Горная, 3 и Дьяконова, 2.

«Добавлю, что работы по благоустройству улицы Манежная продолжаются. Выходим на финишную прямую», - заключил Николай Козловский.