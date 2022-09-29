В Великих Луках начался ремонт дворов у многоэтажек
В Великих Луках начался ремонт дворов многоквартирных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Николай Козловский.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
- проезд Нелидовский, 3А,
- улица Мурманская, 2,
- проспект Октябрьский, 13 и 126,
- улица Шевченко, 13.
Кроме того, будут отремонтированы проезды к дворовым территориям по следующим адресам: набережная Лейтенанта Шмидта, 1, улицы Горная, 3 и Дьяконова, 2.
«Добавлю, что работы по благоустройству улицы Манежная продолжаются. Выходим на финишную прямую», - заключил Николай Козловский.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
29 сентября 2022
Многодетным в Псковской области компенсируют оплату за обучение в колледжах и техникумах