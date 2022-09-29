Что нельзя брать с собой мобилизованным, разъяснил псковичам военком

15:36, 29 сентября 2022, ПАИ

Предметы, которые не рекомендуют брать мобилизованным, назвал военный комиссар Псковской области генерал-майор Сергей Судаков в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства инофрмации.

«С собой не рекомендуется брать боевые ножи, перочинные можно. Телефоны только кнопочные, никаких смартфонов, перед отправкой в часть их всё равно изымут», - отметил он.

Военный комиссар также подчеркнул, что военный комиссариат не экипирует призванных по мобилизации.

Ранее на сайте ПАИ был опубликован материал «Армейская тема: что покупают псковичи в спецмагазинах в период мобилизации», ознакомиться с ним можно по ссылке.