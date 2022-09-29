Осенний призыв в России будет проходить параллельно с мобилизацией

16:02, 29 сентября 2022, ПАИ

Осенний призыв в России будет проходить параллельно с частичной мобилизацией. Об этом сообщил военный комиссар Псковской области генерал-майор Сергей Судаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Направления кампаний пересекаться не будут», - отметил он. Осенняя призывная кампания начнется 1 октября, и, по словам Сергея Судакова, будет призвано 400 человек. Это меньше, чем в предыдущем году.

«На территорию СВО призывники направляться не будут, это указ Верховного главнокомандующего, родителям не нужно беспокоиться», - обратил внимание военный комиссар.

Он добавил, что призывники будут находиться на сборном призывном пункте, а мобилизованные - в военкоматах. На сборном пункте призывники получат обмундирование, экипировку, электронную персональную карту, банковскую карту для денежного довольствия. Кроме того, призывники пройдут обязательное тестирование на коронавирус. «На сборном пункте призывники обеспечиваются всем необходимым», - пояснил Сергей Судаков.

Военный комиссар добавил, что часть призывников отправят на службу в Росгвардию и два элитных полка - Семеновский и Преображенский. «Нашей области традиционно оказана честь пополнять кремлевские полки», - отметил он.

Ранее военный комиссар Псковской области назвал предметы, которые не рекомендуют брать мобилизованным.