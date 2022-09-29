Прокуратура требует лишить водительских прав порховича с белой горячкой

18:25, 29 сентября 2022, ПАИ

У жителя Порховского района изъяли водительское удостоверение после того как прокуратура узнала о состоянии мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки лиц, состоящих на учете у психиатра, прокуратура установила, что порхович с 2020 года имеет диагноз «Алкогольный делирий». «Наличие у гражданина медицинского противопоказания к управлению транспортными средствами ставит под угрозу безопасные условия движения по дорогам РФ при вождении им транспортного средства», - считают в надзорном ведомстве.

В этой связи прокуратура направила в районный суд обращение об изъятии у мужчины водительского удостоверения. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.