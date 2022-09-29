Псковских родителей научат социализации ребёнка в условиях развития информационных технологий

18:18, 29 сентября 2022, ПАИ

Служба семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ совместно с псковским региональным отделением «Национальной родительской ассоциации» организует онлайн-круглый стол «Социализация в информационном пространстве». Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Мероприятие пройдет 3 октября в 17.00.

Спикерами выступят доцент кафедры психологии ПсковГУ, психолог-психоаналитик, руководитель службы «Содействие» Екатерина Ковалевская, доцент кафедры образовательных технологий ПсковГУ Арина Михайлова, доцент кафедры среднего общего образования и социального проектирования кафедры Борис Борисов.

В ходе встречи участники обсудят вопросы социализации ребенка в современных условиях развития информационных технологий, рассмотрят преимущества и недостатки данного процесса, а также пути родительского сопровождения ребенка в информационном пространстве.

Для регистрации и получения ссылки на подключение необходимо пройти по ссылке.