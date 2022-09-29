Путин призвал разобраться с каждым неправомерным случаем мобилизации

20:37, 29 сентября 2022, ПАИ

Президент Владимир Путин во время заседания Совета безопасности сказал, что необходимо разобраться с каждым неправомерным случаем мобилизации, пишет Telegram-канал «Российская пресса».

«Призыву (в первую очередь) подлежат те, кто находится в запасе и имеет военный опыт. Это требование должно выполняться. От граждан поступают обращения, много вопросов. Нужно исправить ошибки, не допускать их впредь. Многодетные отцы, вышедшие из призывного возраста, кто страдают от хронических болезней — их нужно вернуть домой.

Есть случаи, когда врачей с многолетним опытом назначают стрелками. Ну зачем? А добровольцев потом разворачивают. Я прошу генпрокурора незамедлительно реагировать на каждый сигнал», — отреагировал глава государства.