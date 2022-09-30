Епископ Великолукский и Невельский Сергий вручил награду протоиерею Николаю Ильницкому
29 сентября 2022 года, в день памяти иконы Пресвятой Богородицы «Призри на смирение», епископ Великолукский и Невельский Сергий совершил Божественную литургию в храме, освящённом в честь данного Образа Матери Божией, в деревне Махново Бежаницкого района, сообщает Великолукская епархия.
В завершении Архипастырского визита, во внимание к трудам на благо Православной Церкви, Преосвященнейший Сергий вручил протоиерею Николаю Ильницкому медаль преподобного Мартирия Зеленецкого II степени, приурочив награду к празднованию 20-летия иерейской хиротонии отца Николая.
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30 сентября 2022
Епископ Великолукский и Невельский Сергий вручил награду протоиерею Николаю Ильницкому