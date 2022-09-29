В церкви Святой Варвары начали стелить полы

23:40, 29 сентября 2022, ПАИ

О ходе ремонтно-реставарационных работ в церкви Св. Варвары в городе Печоры сообщает АНО «Возрождение».

На сегодняшний день выполнены работы на фасаде храма, дважды окрашены стены, установлена подшивка свеса кровли, покрашены купола и барабаны. Отреставрировано историческое крыльцо из гранитного камня. Запланировано строительство навеса над крыльцом. Произведён монтаж пола в алтаре, и начался монтаж пола в основном помещении храма. Проходят работы по подведению коммунальных сетей.