В церкви Святой Варвары начали стелить полы
О ходе ремонтно-реставарационных работ в церкви Св. Варвары в городе Печоры сообщает АНО «Возрождение».
На сегодняшний день выполнены работы на фасаде храма, дважды окрашены стены, установлена подшивка свеса кровли, покрашены купола и барабаны. Отреставрировано историческое крыльцо из гранитного камня. Запланировано строительство навеса над крыльцом. Произведён монтаж пола в алтаре, и начался монтаж пола в основном помещении храма. Проходят работы по подведению коммунальных сетей.
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