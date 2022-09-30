Виноделы выпустили вино, вспомнив о честности псковичей

01:09, 30 сентября 2022, ПАИ

В июне этого года в Пскове проходила эногастрономическая выставка «Виноград», посетители которой «приделали ноги» 51 пуфику.

Но организаторы не растерялись и деликатно попросили пуфики вернуть. И что вы думаете? Псковичи 40 штук вернули.

В честь этого винные энтузиасты из сообщества «Вино и люди» совместно с «Кубань-Вином» выпустили специальное вино, которое так и назвали – «51 пуф». Об этом сообщил паблик улиточной фермы «Эскарго Дор».

«Но выпущено было всего 1 000 бутылок, и единственное доступное мне место, где я смогла его сегодня купить, – винотека «Фанагория» на Соколе (Москва). Говорят, вино классное! Лёгкое, летнее, романтичное и с настроением. В комментариях к анонсу новинки народ пишет, что надо бы лет через 10 собрать свидетелей этого события, а также предлагают делать подарочные наборы. «Пуфик и Вино»! Я всеми руками за! Бутылочку одну отложила – 10 лет пролетит быстро!» – написала редактор паблика Наталья Деревянных.