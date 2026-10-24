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Общество

«Паутину жизни» создали участники школьного лесничества «Экологи Чудозерья»

Участники школьного лесничества «Экологи Чудозерья» собрались на увлекательную встречу «Лесная матрица: как всё связано». Ребята погрузились в мир лесных взаимосвязей и убедились: в природе нет лишних деталей, всё работает как единый тонко настроенный механизм, сообщили ПАИ в Себежском национальном парке.

Фото здесь и далее: Себежский нацпарк

Кульминацией встречи стала игра «Паутина жизни». Всё началось с простого клубка ниток: каждый участник получил свою роль (дерева, белки, дятла, гриба, солнца). Когда называлась связь («белка ест жёлуди», «гриб помогает дереву», «солнце даёт энергию растениям»), ребята передавали клубок, и постепенно в центре комнаты вырастала объёмная паутина.

«И тут становилось по-настоящему понятно: потянешь за одну ниточку – и дрожит вся сеть. Убрал один элемент – и связи рвутся. Так ребята на практике поняли, что исчезновение даже самого маленького звена может повлиять на всю экосистему», – отметили в нацпарке.

Также участники встречи попробовали «прочитать» лесную матрицу на примере знакомого участка леса: кто кого кормит, кто кому помогает, кто регулирует численность других.

Главный вывод, который унесли с собой юные экологи: лес – это не просто деревья, это живая сеть отношений, где каждый участник важен. И беречь природу – значит сохранять эти невидимые, но прочные связи, заключили в нацпарке.

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