Экскурсию по женской консультации провели для школьников в Дедовичах

18:38, 24 октября 2026, ПАИ

Учащиеся 10-го класса школы № 2 посетили с экскурсией Дедовичский филиал Порховской межрайонной больницы. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.



Фото: Порховская межрайонная больница



Фото: Порховская межрайонная больница



Фото: Порховская межрайонная больница





В рамках посещения школьники ознакомились с работой женской консультации: акушерка рассказала о ценности профессии медицинского работника и провела лекцию о соблюдении гигиены и здорового образа жизни. Кроме того, учащиеся посетили лабораторию и рентгеновский кабинет.

Старшая медицинская сестра Валентина Фарзун и заведующая филиалом Наталья Шереметьева провели беседу о значимости профессии медработника и о льготах при поступлении в профильные учебные заведения и ответили на вопросы школьников.