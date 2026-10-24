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Общество

Число жалоб на укусы клещей сократилось в Псковской области

С 12 по 18 октября в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратилось одиннадцать человек, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: ПАИ

Чаще всего клещи присасывались на участках в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.

По состоянию на 19 октября число пострадавших от клещей с начала сезона (2 429 человек) оказалось на 39,4 % меньше среднемноголетних недельных данных за 2014–2025 годы (исключая 2020–2021 ковидные годы), количество обратившихся к врачам детей (674) снизилось на 29,8 %. Для сравнения: в аналогичном периоде 2025 года с начала сезона зарегистрировали 3 224 пострадавших, в том числе 827 детей.

Всего в этом году в лабораториях исследовали 2 982 клеща (за неделю – 36), 2 394 из них сняли с людей, 588 – с объектов окружающей среды.

Поражённость клещей клещевым вирусным энцефалитом составила 0,08 % (2 / 2 429), иксодовым клещевым боррелиозом – 28,53 % (683 / 2 429), моноцитарным эрлихиозом человека – 1,96 % (47 / 2 429), гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,88 % (45 / 2429). У пострадавших людей диагностировали четыре случая клещевого вирусного энцефалита (один – у ребёнка) и 28 случаев клещевого иксодового боррелиоза (шесть – у детей).

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