Российским военным разрешат заниматься бизнесом

07:47, 30 сентября 2022, ПАИ

Действующие законы запрещают военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью. Поэтому индивидуальные предприниматели рискуют потерять свой бизнес, если будут призваны по частичной мобилизации, уверены депутаты Госдумы. Об этом пишет газета «Известия».

Парламентарии предложили скорректировать этот подход и снять запрет для граждан, которые до начала службы находились в статусе ИП, заниматься предпринимательской деятельностью. Соответствующие поправки в закон «О статусе военнослужащих» подготовили депутаты от «Единой России», ЛДПР, КПРФ и других фракций.

Также поправки предусматривают кредитные каникулы на время службы для мобилизованных индивидуальных предпринимателей.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, после призыва на службу по мобилизации ИП не может одновременно находиться в статусе и бизнесмена и военнослужащего. Но автоматически аннулировать свое положение коммерсанта нельзя, как и временно приостановить его. Значит, призванному придется подавать заявление на прекращение деятельности в статусе ИП. А если человек не успеет этого сделать, то он нарушит закон, запрещающий военнослужащему вести коммерческую деятельность.

«Считаем её шагом в правильном направлении, соответствующим интересам бизнеса. Готовы участвовать в доработке инициативы на площадке Госдумы», — отметили в ведомстве.