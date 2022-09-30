Создать средство от деменции помогут вещества из красной рыбы

08:17, 30 сентября 2022, ПАИ

Лекарство от болезни Альцгеймера, которое сможет предотвращать развитие деменции, разрабатывают учёные НИЦ «Курчатовский институт». Основой препарата станут эфиры астаксантина — распространённого в природе соединения, которое придаёт цвет красной рыбе, розовым фламинго, а также некоторым водорослям. Об этом сообщает газета «Известия».

Это вещество влияет на системный иммунитет и за счёт этого препятствует развитию воспалительных процессов в мозге, которые, согласно последним данным учёных, могут быть одной из причин старческого слабоумия.

Эксперименты на мышах показали, что астаксантин эффективно противодействует разрушению нервных клеток. По мнению экспертов, лекарство на его основе сможет уберечь пациентов от развития нейродегенеративных заболеваний.

«Такие вещества, как астаксантин, регулирующие иммунную защиту организма, могут препятствовать разрушению мозга, вызванному болезнью Альцгеймера», — сказала руководитель лаборатории иммунологии и вирусологии НИЦ «Курчатовский институт» Ирина Малашенкова.