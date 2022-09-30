Как должна оплачиваться сверхурочная работа, объяснили псковичам

10:12, 30 сентября 2022, ПАИ

О том, как должны оплачивать работу за пределами рабочего времени, Псковскому агентству информации рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.



Всегда ли задержка на работе означает сверхурочную работу?



Для начала нужно разобраться, что считается сверхурочной работой. В соответствии со статьей 99 Трудового кодекса РФ это работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени — сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.



Большое значение имеет то, применяется ли в отношении работника суммированный учёт рабочего времени. Если не применяется, то сверхурочной для сотрудника будет та работа, которую он выполняет по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности ежедневной работы.



В случае суммированного учёта рабочего времени определение сверхурочной работы происходит не по окончании рабочего дня, а после учётного периода.

Таким образом, любое превышение от нормы часов по учетному периоду будет являться сверхурочной работой. Однако, если в это время работник привлекался к работе в выходной или нерабочий праздничный день (и это уже было оплачено в повышенном размере), считать это время сверхурочной работой нельзя.



Сколько должны заплатить?



В соответствии с частью 1 статьи 152 Трудового кодекса РФ сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере.



Чтобы подсчитать, сколько должны заплатить за сверхурочную работу, необходимо знать стоимость часа работы. Стоимость часа работы работника зависит от применяемой в компании системы оплаты труда. Если труд работника оплачивается по часовой тарифной ставке, то размер часовой тарифной ставки и есть стоимость часа работы, то есть отдельно ничего рассчитывать не нужно. Если же установлен оклад, то для расчёта оплаты сверхурочной работы сначала нужно определить стоимость одного часа.

При этом имеет значение тот факт, применяется или нет в отношении работника суммированный учет рабочего времени. Если нет, то для расчета стоимости одного часа работы необходимо норму рабочих часов за месяц разделить на размер оклада. Немного сложнее ситуация, когда в отношении работника применяется суммированный учет рабочего времени. В этом случае также потребуется определить стоимость одного часа. Но так как сверхурочную работу нужно определять по итогам учетного периода, то норму часов и оклад рекомендуется определять тоже за весь учетный период.



При желании работодатель может установить и более высокую оплату сверхурочной работы, определив это в локальном нормативном акте или коллективном договоре.

Деньги или отдых?



Бывает, что несколько часов свободного времени в данный момент важнее денег. В соответствии с частью 1 статьи 153 Трудового кодекса РФ по желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. Если работник изъявит такое желание, то часы сверхурочной работы должны быть оплачены в одинарном размере, при этом будет предоставлено дополнительное время отдыха, не менее времени, отработанного сверхурочно.