Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 200 спортсменов соберёт чемпионат по ориентированию в Псковской области

Чемпионаты Пскова и Псковской области по спортивному ориентированию «Марафон Шефа — 2022» пройдут в деревне Глоты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Предполагается, что участие в них примут в общей сложности около 200 человек. Самому младшему спортсмену — 6 лет, старшему — 83 года.

Чемпионат Пскова пройдёт в субботу, 1 октября. В зависимости от возрастной категории спортсменам предстоит преодолеть дистанции от 1,5 до 6 километров. На следующий день, 2 октября, на чемпионате Псковской области участникам предложат дистанции от 1,5 до 10 километров.

Каждому спортсмену выдадут карты местности с дистанциями, рельефом местности и легендами контрольных пунктов, через которые предстоит пройти. При помощи электронной системы участники будут отмечать прохождение указанного пути.

По итогам соревнований победителей и призёров в личном зачёте в каждой возрастной группе наградят грамотами и медалями.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

30 сентября 2022

Патриарх Кирилл заболел коронавирусом
30 сентября 2022

Концерт «Мы вместе» в поддержку референдумов пройдёт сегодня в Пскове
30 сентября 2022

Тёплый день без дождя ожидается в Псковской области 1 октября
30 сентября 2022

Почти 170 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки
30 сентября 2022

Минтруд разъяснил порядок выплат универсального пособия семьям с детьми
30 сентября 2022

Шесть депутатов Собрания Дедовичского района наказаны за скрытые доходы

30 сентября 2022

Петербуржцы стали «серийными предпринимателями» в Гдове
30 сентября 2022

Пенсионеры смогут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...