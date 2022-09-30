Более 200 спортсменов соберёт чемпионат по ориентированию в Псковской области

10:21, 30 сентября 2022, ПАИ

Чемпионаты Пскова и Псковской области по спортивному ориентированию «Марафон Шефа — 2022» пройдут в деревне Глоты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Предполагается, что участие в них примут в общей сложности около 200 человек. Самому младшему спортсмену — 6 лет, старшему — 83 года.

Чемпионат Пскова пройдёт в субботу, 1 октября. В зависимости от возрастной категории спортсменам предстоит преодолеть дистанции от 1,5 до 6 километров. На следующий день, 2 октября, на чемпионате Псковской области участникам предложат дистанции от 1,5 до 10 километров.

Каждому спортсмену выдадут карты местности с дистанциями, рельефом местности и легендами контрольных пунктов, через которые предстоит пройти. При помощи электронной системы участники будут отмечать прохождение указанного пути.

По итогам соревнований победителей и призёров в личном зачёте в каждой возрастной группе наградят грамотами и медалями.