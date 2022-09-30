Бесплатную поддержку предлагают псковским предпринимателям

13:44, 30 сентября 2022, ПАИ

О бесплатной поддержке для предпринимателей, планирующих заключить социальный контракт или уже заключивших его, рассказали в комитете по социальной защите Псковской области.

Обратиться можно в центр «Мой бизнес». Здесь молодым предпринимателям предлагают консультирование по вопросам открытия собственного дела, по составлению бизнес-плана, а также по мерам поддержки.

Будут организованы обучающие тренинги по программе «Азбука предпринимателя», он предназначен для тех, кто хочет начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. Предусмотрено участие в информационно-образовательных мероприятиях: мастер-классах, семинарах/вебинарах, форумах. Специалисты центра готовы оказать содействие в регистрации ЭЦП и иные услуги.

Кроме того, в центре «Мой бизнес» субъекты МСП могут получить различные комплексные услуги на условиях софинансирования от 50 до 100% от их общей стоимости.