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Экономика

Бесплатную поддержку предлагают псковским предпринимателям

О бесплатной поддержке для предпринимателей, планирующих заключить социальный контракт или уже заключивших его, рассказали в комитете по социальной защите Псковской области.

Обратиться можно в центр «Мой бизнес». Здесь молодым предпринимателям предлагают консультирование по вопросам открытия собственного дела, по составлению бизнес-плана, а также по мерам поддержки. 

Будут организованы обучающие тренинги по программе «Азбука предпринимателя», он предназначен для тех, кто хочет начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. Предусмотрено участие в информационно-образовательных мероприятиях: мастер-классах, семинарах/вебинарах, форумах. Специалисты центра готовы оказать содействие в регистрации ЭЦП и иные услуги.

Кроме того, в центре «Мой бизнес» субъекты МСП могут получить различные комплексные услуги на условиях софинансирования от 50 до 100% от их общей стоимости. 

 

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