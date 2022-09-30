Пенсионеры смогут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск»

11:11, 30 сентября 2022, ПАИ

Бесплатно посетить объекты музея-заповедника «Изборск» приглашают пенсионеров в День пожилых людей, 1 октября. Об этом сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

«Мы очень надеемся, что этот день в Изборске подарит радость и хорошее настроение людям старшего поколения!» - отмечают организаторы.

Напомним, 14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 45/106 постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста, calend.ru.