Пенсионеры смогут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск»
Бесплатно посетить объекты музея-заповедника «Изборск» приглашают пенсионеров в День пожилых людей, 1 октября. Об этом сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».
«Мы очень надеемся, что этот день в Изборске подарит радость и хорошее настроение людям старшего поколения!» - отмечают организаторы.
Напомним, 14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 45/106 постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста, calend.ru.
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