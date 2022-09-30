Петербуржцы стали «серийными предпринимателями» в Гдове

11:31, 30 сентября 2022, ПАИ

В период пандемии коронавируса многие жители мегаполисов предпочли перебраться на время за город. В числе тех, для кого пандемия также стала новым этапом развития, оказались Александра и Антон Скрыпниковы из Санкт-Петербурга.

Планы у Скрыпниковых большие. Во-первых, они собираются открыть в Бешкино первый музей колбасы, во-вторых, организовать первый Гдовский гастрономический фестиваль. В-третьих, стать настоящими фермерами, чтобы иметь полный цикл производства.

Предприниматели рассказали «АиФ-Псков», как решились открыть производство мясных деликатесов в Псковской области, почему выбрали именно это направление, и поделились планами на ближайшее будущее.

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