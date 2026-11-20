Число должников по алиментам в России приблизилось к 281 тысяче человек

08:34, 20 ноября 2026, ПАИ

Число неплательщиков алиментов в открытом реестре Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за полтора года выросло почти до 281 тысячи человек. При запуске сервиса в мае 2025 года в нем числилось около 190 тысяч должников. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор ФССП Дмитрий Аристов.

По его словам, реестр уже доказал эффективность, прежде всего за счет репутационного давления на неплательщиков. Однако меры воздействия на злостных должников необходимо усилить. В частности, глава ведомства допустил введение дополнительных ограничений имущественных и личных неимущественных прав.

При этом общая сумма взысканных алиментов продолжает расти. За девять месяцев 2026 года детям перечислили более 88 млрд рублей – на 14 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. За последние пять лет общая сумма алиментных выплат превысила 349 млрд рублей.

По данным ФССП, среднестатистический неплательщик алиментов – мужчина в возрасте от 30 до 45 лет, имеющий доходы и имущество. Мужчины составляют 82,5 % должников, женщины – 17,5 %. Около 5 % неплательщиков скрываются от судебных приставов, еще примерно 11 % уклоняются от обязательств, зачастую не имея официального заработка.

За девять месяцев 2026 года приставы разыскали более 30 тысяч должников по алиментам. За неуплату возбудили свыше 72 тысяч административных дел и около 40 тысяч уголовных. Ограничение выезда за границу помогло взыскать в пользу детей более 35 млрд рублей, а запрет на управление автомобилем – еще 14 млрд рублей.

Аристов также сообщил, что за этот период приставы вернули детей родителям в рамках 224 исполнительных производств. Для сравнения: в 2025 году таких производств было 358, а в 2024-м – 444.

Отдельное направление работы службы – обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За девять месяцев 2026 года жильем обеспечили несовершеннолетних и молодых людей в рамках 3,2 тысячи исполнительных производств. Еще в 1,6 тысячи случаев предоставили жилищные сертификаты.