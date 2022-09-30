Шесть депутатов Собрания Дедовичского района наказаны за скрытые доходы

11:35, 30 сентября 2022, ПАИ

Три депутата Собрания Дедовичского района занизили суммы доходов, полученных ими и членами их семей в отчетном периоде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки, помимо трёх депутатов, которые пытались скрыть свой доход, были выявлены ещё четыре народных избранника, предоставивших недостоверную информацию о счетах, открытых в кредитных организациях.

«В целях недопущения подобных правонарушений в будущем в адрес Собрания депутатов Дедовичского района было внесено постановление, результатом которого стало привлечение шести депутатов к ответственности в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - говорится в сообщении.