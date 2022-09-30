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Происшествия

Великолучанин попался на краже алкоголя

Житель Великих Лук похитил из магазина алкоголь и попытался скрыться. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

29 сентября из магазина на улице Клевцова неизвестный мужчина без применения насилия открыто похитил две бутылки бренди и попытался скрыться. На улице его заметили и задержали полицейские. Похищенное изъято. Подозреваемым оказался безработный великолучанин 1992 года рождения, который ранее был судим за кражу и убийство.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Проводится расследование.

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