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Общество

Анна Кузыченко покинула пост начальника городского управления образования

Анна Кузыченко покинула пост начальника управления образования администрации Пскова по собственному желанию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Администрация поблагодарила Анну Кузыченко за многолетнюю и эффективную работу на этом ответственном посту.

Исполняющим обязанности начальника управления образования администрации города Пскова назначена Марина Александрова.

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