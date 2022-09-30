Анна Кузыченко покинула пост начальника городского управления образования
Анна Кузыченко покинула пост начальника управления образования администрации Пскова по собственному желанию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.
Администрация поблагодарила Анну Кузыченко за многолетнюю и эффективную работу на этом ответственном посту.
Исполняющим обязанности начальника управления образования администрации города Пскова назначена Марина Александрова.
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