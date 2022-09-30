Путин призвал Киев прекратить военные действия и сесть за стол переговоров

15:40, 30 сентября 2022, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин в рамках выступления по итогам референдумов призвал киевскую власть прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, сообщает РИА Новости.

«Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, сесть за стол переговоров. Мы к этому готовы. Но выбор людей, который они сделали, мы обсуждать не будем. Россия их не предаст», — сказал президент.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что «будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии». Он также отмечал, что на полях этой церемонии Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.